Happy Birthday Sir Charles Chaplin

Sir Charles Spencer „Charlie Chaplin jr.“, KBE, (* 16. April 1889 vermutlich in London; † 25. Dezember 1977 in Corsier-sur-Vevey, Schweiz) war ein britischer Schauspieler und Regisseur. Seine Filme brachten Comedy nach hause ins eigene Wohnzimmer. Eine der lustigsten Geschichten seines Lebens inszenierte Charlie selbst, indem er sich bei einem Charlie Chaplin Doppelgängerwettbewerb anmeldete und bereits in der Vorrunde ausschied.

