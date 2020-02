Happy Birthday „Song from the Big chair“

Songs From the Big Chair ist das zweite Studioalbum der britischen Band Tears For Fears. Das Album erschien am 25. Februar 1985 bei Phonogram bzw. Mercury Records und wird dem Genre New Wave zugerechnet. Damit erreichte die Band den weltweiten Ruhm. Das Album wurde über 5 Millionen mal verkauft und war in mehreren Ländern die Nummer 1 der Charts.

Shout – 6:33 The Working Hour – 6:31 Everybody Wants to Rule the World – 4:11 Mothers Talk – 5:06 I Believe – 4:54 Broken – 2:38 Head over Heels/Broken (Live) – 5:02 Listen – 6:54

Teilen mit: Facebook

WhatsApp

Skype

Telegram



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...