Happy Birthday „Spirit“

Spirit ist das vierzehnte Studioalbum von Depeche Mode. Es erschien am 17. März 2017 weltweit. Neben der obligatorischen CD-Version wurde das Album auch als Deluxe-Edition mit zwei CDs und im roten Vinyl veröffentlicht. Am Tag der Veröffentlichung trat die Band in Berlin auf und spielte ein kleines Set aus neuen Songs und legendären Hits.

Das Werk kam in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auf den ersten Platz und wurde in allen anderen Ländern zu einer Top Five Attraktion.

Standardalbum

Going Backwards – 5:43 Where’s the Revolution – 4:59 The Worst Crime – 3:48 Scum – 3:14 You Move – 3:50 (Dave Gahan, Martin Gore) Cover Me – 4:52 (Dave Gahan, Peter Gordeno, Christian Eigner) Eternal – 2:25 Poison Heart – 3:17 (Dave Gahan, Peter Gordeno, Christian Eigner) So Much Love – 4:29 Poorman – 4:26 No More (This is the Last Time) – 3:14 (Dave Gahan, Kurt Uenala) Fail – 5:07

Sofern nicht anders angegeben, wurden die Lieder von Martin Gore geschrieben.

Deluxe-Edition

Die Edition beinhaltet neben dem Standardalbum eine zweite CD mit fünf Remixen sowie ein Hardcover-Booklet.

CD 2 – Bonus TracksCover Me (Alt Out) – 4:27Scum (Frenetic Mix) – 5:26Poison Heart (Tripped Mix) – 4:16Fail (Cinematic Cut) – 5:38So Much Love (Machine Mix) – 7:20

