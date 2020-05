Happy Birthday “That total age”

Am 11.05.1987 wurde das Nitzer Ebb Album bei Mute Records veröffentlicht. Es folgten diverse Touren mit Depeche Mode durch die ganze Welt und Nitzer Ebb waren mit Front 242 die Pioniere der Elektronic Body Music schlechthin. Auch heute sind beide Bands live noch sehr aktiv und Touren leider nicht immer mit aktuellen Songs durch die Welt.

Das letzte Nitzer ebb Album “Industrial Complex” ist schon wieder 10 Jahre her. Es wird Zeit für Neues Material, das in Zeiten eines weltweiten Lockdowns doch aus so kreativen und innovativen Köpfen von Bon Harris und Douglas McCarthy nur so raus sprudeln sollte.