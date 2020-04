Happy Birthday William Shakepeare

William Shakespeare (getauft am 26. April 1564) war ein englischer Dramatiker, Lyriker und Schauspieler. Seine Komödien und Tragödien gehören zu den bedeutendsten Bühnenstücken der Weltliteratur und sind die am häufigsten aufgeführten und verfilmten. Das überlieferte Gesamtwerk umfasst 38 (nach anderer Zählung 37) Dramen, epische Versdichtungen sowie 154 Sonette. Der Tag seiner Taufe, der 26. April 1564, ist dokumentiert – sein Geburtstag nicht, da er aber auch am 26. April verstorben ist, wird der 23. April als sein Geburtstag geführt.

