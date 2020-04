Hast du Salbei im Garten, kann Corona lange warten!

Gerade in diesen Tagen redet man nur noch von diesem miesen kleinen Scheißer namens Corona. Dabei vergisst man wie zu oft den Blick aufs Wesentliche. Schafft man es nicht das Immunsystem durch die Vitamine C und D und viel Bewegung an der frischen Luft zu stärken, lässt die Natur, aus der die meisten von uns mit Herz, Hirn und Verstand stammen nicht im Stich. Es gibt Kräuter, die allesamt wissenschaftlich belegt, nahezu alle Viren, die unser Immunsystem attackieren, bekämpfen. Ein Kraut, das zahlreiche Heileigenschaften besitzt, ist der Salbei.

Die Heilwirkung des Salbeis steckt in den fleischigen Blättern, die reich an ätherischen Ölen und Bitterstoffen.

Die ätherischen Öle Cineol und Camphen regen die Durchblutung an, wirken desinfizierend und keimtötend.

Die enthaltenden Gerbstoffe destringieren, das heißt sie ziehen also die Haut zusammen und trocknen aus, so dass sich Verschleimungen leichter lösen und Blutungen gestillt werden.

Bei Husten löst Salbeitee so die Verschleimung in den Atemwegen und wirkt antibakteriell. Bio Honig im Tee unterstützt du die antibakterielle Wirkung des Salbeis.

Davon wollen Deutschland zwei Virologen aber nichts wissen. Sie legen lieber eine ganze Nation lahm. Vor zwei Jahren starben 25.000 Menschen an einer ähnlichen Krankheit namens Influenza. Niemand hat diesen Menschen zu natürlichen Heilmethoden geraten. Sie starben in Krankenhäusern. Warum konnte man vor zwei Jahren 25.000 Menschen klinisch in den Tod begleiten und ist jetzt nicht in der Lage gleiches zu bewerkstelligen?

Wie traurig müssen gesunde und schwache Menschen in Pflegeheimen und Kliniken noch gemacht werden, da sie jetzt keinen Besuch mehr empfangen dürfen.

Wie schlimm muss die Depression von Mann und Frau voran schreiten, während Social Distancing fortgesetzt wird, während vielleicht 1% der deutschen Bevölkerung stirbt. Nicht an – sondern mit Covid-19, und an MRSA, falsche Behandlungen durch Ärzte, normale Grippe etc.

Wie viele Frauen und Kinder werden in 2 und 3 Zimmer Wohnungen gerade misshandelt, während ein Mann, der Gesundheitsminister, so viel Macht erhält, wie keine einzelne Person nach dem zweiten Weltkrieg.

