Weil wir doch am Leben kleben, muss man abends einen heben. So ein Virus ist geschockt, wenn man ihn mit Whiskey blockt. Auch gegorner Rebensafteinen gesunden Körper schafft. Auch das Bier, in großen Mengen wird den Virus arg versengen. Wodka, Rum und Aquavithalten Herz und Lunge fit. Calvados und auch der Grappa helfen Mutti und dem Papa. Ich will hier nicht für Trunksucht werben, doch nüchtern will ich auch nicht sterben.