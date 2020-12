Herr Kindkanzler Kurz, populär wäre aber…

Sehr geehrter Herr Kindkanzler Kurz aus Österreich,

Sie haben wunderbar medienkonform verbreitet, das es nicht populär für eine Regierung ist, den Leuten zu sagen, das es einen Lockdown geben wird. Es ist nicht wirklich poplulär den Menschen zu sagen, daß sie nicht in den Handel gehen um einkaufen zu können. Es ist auch nicht populär die Gastronomie zu schließen. Es sei weiterhin nicht extrem populär junge Menschen am feiern zu hindern. Es sei auch nicht total populär der Hotelerie das aufsperren zu untersagen und es ist auf keinen Fall populär Ausgangssperren festzulegen. Aber wissen Sie was populär wäre?

Die Menschen über echte Gesundheit aufzuklären. Sie darüber zu unterrichten, wozu unser Immunsystem gut ist, wie man es schützen und sogar verbessern kann. Wozu Vitamine und Spurenelemente in unserem Körper benötigt werden. Zu erklären warum Zink an 3000 Prozessen in unserem Körper beteiligt ist. Wie wichtig eine gute und ausreichende Eiweiß-Zufuhr ist. Warum die Menschen Muskeln haben und wie sie diese ausbauen können und es wäre extremst populär den Menschen zu sagen, warum man die erforderlichen Vitamine und Mineralstoffe nicht mehr in ausreichender Form in unserer Nahrung findet. Es wäre auch populär, den Leuten echte Wissenschaft zu präsentieren, indem man ihnen verrät, warum eine Katze, die selber bis zu 240mg Vitamin C pro Tag herstellen kann, sich für den Mensch einen Spass daraus zu machen scheint Mäuse zu quälen. Eine Maus produziert die sechsfache Menge an Vitamin C und durch den Stress der Jagd wenn sich die Adrenalindrüsen weiten, wird dort das meiste Vitamin C der Mäuse gespeichert. Das ist ein populärer Gesundheits-Lifestyle, den scheinbar nur die Katzen kennen. Das ist echte Wissenschaft, die seit Jahrzehnten bekannt ist und das wäre extrem populär dieses Wissen den Menschen nahe zu bringen, warum wir von der Natur alles für unser Überleben bereit gestellt bekommen.

Sie würden ihre Popularität steigern, wenn Sie den Menschen die richtige Atmung beibringen, die sie dann im Falle einer lebensnotwendigen Intubation davor schützen könnte, nicht an den Folgen dieser zu versterben.

Es wäre total populär, den seit Jahren bekannten Vitamin D Mangel aufzudecken und die Menschen auf Risiken hinzuweisen, wenn dieser lebensnotwenige Bestandteil unseres Immunsystems nicht ständig gepflegt und überwacht wird, um damit den Ausbruch von Brust und Darmkrebs direkt um 30% vermindern zu können. Es wäre total populär alle Menschen über die Wichtigkeit von Bewegung für die Darmgesundheit aufzuklären. Es wäre extrem populär schlechte Lebensmittel von Konzernen wie Starbucks zu verbieten.

Sie würden extrem an Popularität gewinnen, lieber Kindkanzler, wenn Sie all das endlich den Menschen sagen würden und so könnten sogar Sie in einer von Ihnen nicht erwünschten Demokratie, ihr Amt auf Lebenszeit behalten.