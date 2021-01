Hey hey Peter, happy happy Birthday

Heute hätte Type O Negative Legende Peter Steele Geburtstag. Viel zu früh hat er selbst beschlossen diesen Planeten zu verlassen. Was uns bleibt ist seine zeitlose Musik. Petrus Thomas Ratajczy wurde am 04.01.1962 geboren. Als Frontman der Band Type O Negative schrieb er Musikgeschichte. Über anhaltende Depressionen kam er leider nie hinweg und so nahm der 2,01m grosse Sänger sich am 10. April 2010 das Leben. Traurig, aber niemals werden wir dich vergessen, Mister Black No. Only One.