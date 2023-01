Keine ruhige Minute für Morrissey

Steven Patrick Morrissey wusste schon immer wie er sich in die Headlines der ganz großen bringen konnte. Erst durch seine unglaublichen Lyrics, seinen tollen Gesang und seiner Mega Perfomance und danach als 1. Verfechter des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Egal wie man zu seinen politischen Aussagen der letzten Jahre steht: Moz hat immer etwas zu sagen und es wird niemals langweilig um den Ausnahmekünstler. Erst kürzlich hat Steven seinen längst bestätigten Deal mit Capitol wieder rückgängig machen. Nun ist auch noch Miley Cyrus abgesprungen, die die Backing Vocals zu „I am Veronica“ auf dem im Frühjahr erscheinenden Album eingesungen hat.

Morrissey findet freundliche Worte auf seiner Webseite für das Hollywood-Sternchen, das eigentlich nichts weiter als eine Marionette ist, denn die beiden Absagen erfolgten in zeitlicher Abfolge sehr dicht aufeinander, so daß davon auszugehen ist, das Morrissey mal wieder jemanden auf den Schlips getreten ist. Völlig unerklärbar ist die Tatsache, das sich der Ex – The Smiths Frontman so etwas noch antut. Vor Jahren hatte er bereits die Idee ein eigenes Label zu gründen. Ja, das nimmt ihm finanzielle Sicherheit, doch es gibt ihm die Freiheit, die ihr er schon immer haben wollte.