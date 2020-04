Kevin James ist der Sound Guy

Mit seiner Sit Com „Kinf of Queens“ konnte Doug Heffernan alias Kevin James, Millionen von Menschen begeistern. Nachdem Ende der Serie spielte Kevin in zahlreichen Kinofilmen mit. Nun hat er ein neues Projekt. Kevin schleicht sich technisch anspruchsvoll in zahlreiche Kinoproduktionen als Ton-Mann hinein und erzeugt dadurch absolut einzigartigen Humor. Braveheart, Rocky Balboa, Star Wars und kürzlich A Star Is Born, wo er deutlich macht, dass er für die Inspiration Lady Gagas verantwortlich ist.

