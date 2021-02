Lieber Deutscher Tennis Bund,

Du bist der Dachverband über die gesundheitsfördernde Sportart Nummer Eins, die das Leben der Menschen, die Du ja so sehr liebst um 9,7 Jahre verlängert. Du bist verantwortlich dafür, daß unsere Kinder eine sehr wichtige Ausbildung erhalten. Du förderst diese in einem viel zu kleinen Teil und sortierst frühzeitig, diejenigen aus, die in ihrem Jahrgang vielleicht noch nicht ganz so weit körperlich entwickelt sind, obwohl sie viel mehr Leidenschaft und Talent besitzen, als die jenigen, die fünf Zentimeter größer sind. Du triffst so oft die falschen Entscheidungen.

Du hast zugelassen, daß der Tennis-Boom, der durch Boris Becker und Steffi Graf in den 80ern in Deutschland entstanden ist nahezu im Sand verlaufen ist. Du hast es nicht geschafft ganze Jahrgänge an Dich zu binden und lässt 30er Klassen seit Jahrzehnten ausbluten. So hat der Mensch sich selbst seinen Weg gesucht, um den Sport auszuüben, den Du angeblich so sehr liebst oder liebst du nur den Zaster, der Dir jeder Verein und jeder Turnierspieler auf Dein fettes Konto überweist? Du berufst Nichtsportler in Deinen Vorstand, um waghalsige Worthülsen zu propagieren, die wie ein Fähnchen im Wind mal nach Links und mal nach Rechts wehen.

So engagieren sich junge Männer zusammen mit älteren und reifere Frauen zusammen mit heranwachsenden Frauen in Mannschaften, um Tennis als Mannschaftssport betreiben zu können. Das verbindet Jung und Alt und sorgt nicht nur für gute Stimmung, sondern verbindet die Menschen miteinander, die seit fast einem Jahr ihrer totalen Spaltung entgegen rennen.

In der größten Gesundheitskrise der Menschheit erlangst Du Erkenntnisse über eine der längsten Studie der Menschen und die findet heraus, das Du nicht nur Schirmheer einer der beliebtesten Sportarten bist, sondern vor allem der gesundheitsfördernden. Was machst Du? Propagierst Du diese Fakten nach Außen? Beschäftigst Du Dich mit Gesundheit oder auch nur mit Krankheiten? Unterstützt Du die Förderprogramme von Krankenkassen, die Fitnessstudios seit Jahrzehnten fördern, obwohl dieser Sport wenig bis gar nicht frequentiert wird und seine gesundheitlichen Vorteile, aufgrund der eher seltenen Nutzung nahezu nicht erwähnenswert sind?

Du bist in der verdammten Pflicht, diese Gesundheitskrise durch Fakten zur Gesundung und Gesunderhaltung zu entschärfen oder gar aufzulösen, doch Du machst nichts. Überhaupt nichts. Du bist ein Feind Der Gesundheit. Du bist Menschenverachtend. Du bist ein Feind des Menschen.

Aufgrund der Komplexität des Tennissports und der vielen Fähigkeiten, die man erwerben muss, um lange und viel Freude an diesem ehemals weißen Sport zu haben, musst Du unbedingt Deine Menschenverachtende Haltung abschaffen. Du musst Dich für die Menschen stark machen, die die extrem weiße Fahne dieses tollen Sports mit viel Herzblut in die Höhe strecken und nicht Deinen neu gewählten Präsidenten Dietloff von Arnim blind in manipulierte Interviews laufen lassen, wo er zunächst großschnäuzig Preis gibt, dass Tennis Teil der Lösung ist, um dann von einem sportfeindlichen Journalisten auf die Kontaktbeschränkungen hingewiesen werden zu müssen.

Ein Präsident der Gesundheitsförderung Nummer Eins im Sport muss die Fakten kennen. Tennis findet komplett ohne Kontakt statt. Man steht nahezu 30 Meter voneinander entfernt. Es ist keinerlei Kontakt erforderlich um Tennis zu spielen. Millionen von Menschen kommen sich seit Beginn der Pandemie immer noch viel näher und arbeiten mit einer vielzahl von Leuten zusammen, die keinerlei gesundheitsfördernde Wirkung und Notwendigkeit betreiben, sondern eher Menschenfeindliche Jobs ausführen und die Gesundheit aller, um ein vielfaches gefährden. Die Schlagfertigkeit und das Wissen Deines Präsidenten ist einfach mangelhaft.

So wie Dein ganzes Verhalten innerhalb des letzten Jahres. Zahlreiche Besitzer von Tennishallen, die es uns ermöglichten unseren tollen Sport auch im Winter ausüben zu können, verkaufen ihre Hallen oder überlegen dieses zu tun, weil die angebliche Gefährdung der neuen Krankheit auf einem Platz mit mindestens 500m2 viel größer ist, als die gesundheitsfördernde Wirkung. Die Dänen haben Dir alle Macht an die Hand gegeben, doch Du hast wie schon immer die Füße still gehalten und bist der Politik gefolgt, dabei solltest Du niemandem folgen, außer dem Ball!

In Liebe zur Gesundheit und zum Tennis,

Migo Spenst