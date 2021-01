Lockdowns: Die Vernichtung des Schwarzgeldes

Verschwörungstheoretiker wie Xavier Naidoo haben bei den ersten Lockdowns noch vermutet, daß die Welt durch Menschenhand gereinigt wird, indem Trump die Nester des Menschenhandels stürmt und ausradiert. Einige glauben das bis heute. Andere haben richtigerweise, immer wieder, die härtesten Maßnahmen in der Geschichte der Menschheit hinterfragt und kamen bislang nie zu einem richtigen Ergebnis. Man sollte einfach alles und jeden hinterfragen, vor allem sich selbst.

Leider ist der Großteil der Bevölkerung schon mit dem Ein- und Ausatmen überfordert, so dass sie gar keine Zeit haben die wirklichen Hintergründe zu durchblicken. 55% der deutschen leben zur Miete. Sie sorgen also dafür, das reichere Menschen noch reicher werden. In Rumänien besitzen 95% der Bevölkerung Eigentumswohnungen oder Häuser.

Der deutsche befindet sich in der modernen Sklaverei und wird ganz bewusst durch sehr viele Maßnahmen in diesem Hamsterrad festgehalten. Hinzu kommen, neben zahlreichen physischen Erkrankungen auch sehr viele psychische, die vor allem durch Arbeit, Mobbing und Beziehungen entstehen.

Kann also ein jeder durchblicken, was momentan auf der Welt passiert? Eher nicht. Der Trieb des Überlebens ist wichtiger und so belächelt zwar jeder zweite deutsche die harten Grundrechtseinschnitte, doch sich dagegen stellen wäre jetzt auch wirklich zu viel verlangt. Viele haben einen Nutzen dadurch, weil Homeoffice die Arbeit enorm erleichtert und gewisse Branchen sogar boomen. Das spaltet die Gesellschaft, um ein vielfaches, denn während einige reicher werden, können andere keinen Cent mehr verdienen.

Viele sind der Meinung, dass sich nach der Pandemie alles wieder in der Normalität wieder findet, doch dies ist ein Irrglaube. Wer anderen Menschen soviel Macht über sich, seine Familie und sein Leben verleiht, muss sich nicht wundern, das er nicht mitbekommt, was grade im Hintergrund geschieht und er am Ende in einem anderen Staat aufwacht, als er zuvor eingeschlafen ist.

“Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!” Autor Unbekannt

Man musste im März unbedingt verhindern, dass sich die Pandemie bei Super-Spreading Events, wie in Clubs, Fussball-Spielen, Einkaufszentren und in der Gastronomie verbreitet. Man gab den Verantwortlichen Hygiene-Konzepte an die Hand, die mit viel Geld artig umgesetzt wurden, nur um diese im November wieder zu schließen. Inzwischen wurde sogar in der offiziellen RKI- Statistik nachgewiesen, das diese Orte gar nicht die Treiber der Pandemie sind.

An all diesen Orten, sowie in der Frisuren- und Kosmetikbranche oder auch bei Tennis- und Yoga- Lehrern wird zu einem grossen Teil noch Bar bezahlt. Nicht nur weil die Betreiber solcher Betriebe flüssig sein müssen und wollen, sondern weil vor allem deren Kunden oft Geldeinnahmen aus mehreren Quellen vorzuweisen haben.

Zeitgleich kam das Gerücht auf, das Bargeld dem Virus dabei half sich zu verbreiten. Die elektronische Kartenzahlung war somit nicht nur erwünscht, sondern im Vormarsch. Allein im letzten Jahr hat sich die auch schon so hohe Anzahl der elektronischen Zahlungsweisen um 19,6% erhöht. Hier wird im Hintergrund und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen daran gearbeitet das Bargeld abzuschaffen.

Bis zum Jahr 2019 war vor allem das kontaktlose Bezahlen, das zwar an Hand auflegen erinnerte, aber ansonsten keinerlei magischen Nutzen für den Kunden offenbarte, das Zahlungsmittel Nummero UNO. Das Finanzsystem würde selbiges sicher nicht bestätigen, denn die Gläserne Beschaffenheit des Bürgers ist ein seit Jahrzehnten angestrebtes Ziel, das mit der weiterführenden Unterwanderung der Bargeldabschaffung einher geht.

Genau deshalb lässt die Regierung in Not geratene Betriebe auch mit lächerlichen Ausreden zappeln und um die November, als auch die Dezember Hilfe betteln. Jetzt zeigt sich schnell, wer hart verdiente Kröten an Vater Staat vorbei geschmuggelt und in Omas Liebestöter gebunkert hat. Wer hätte gedacht, das Minderbemittelte Politiker wie Spahn, Söder und Merkel derartig clever sein können. Spielchen gehören halt seit Jahrzehnten zu deren Tagesgeschäft.

“Sei du selbst die Veränderung, die Du dir für die Welt wünschst.” Mahatma GHANDI

Natürlich werden jetzt wieder viele aufschreien, das das absolut richtig ist, das Schwarzgeld-Firmen auffliegen. Das stimmt natürlich. Die meisten Arbeitnehmer haben keine Möglichkeit Geld im größeren Stil am Fiskus vorbeizuschleusen, dennoch machen das einige bewusst oder unbewusst oder geben Sie all ihre Verkäufe über Ebay, Kleiderkreisel oder Momox bei der Steuer an? Viele Unternehmer stehen aufgrund der vielen Abgaben allerdings mit dem Rücken zur Wand. So gibt es sicher einige Unternehmer, die ohne nicht ganz legalen Bargeldzufluss in die Insolvenz rutschen würden.

Es es ist ein Kreislauf, ein Hexenkessel, ein Spiel mit dem Feuer, denn das ganze Finanzsystem ist auf Kante genäht und droht gerade durch zuviel Zündstoff in der gesamten Welt zu implodieren.