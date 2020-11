Martin Gores “Mandrill” Video

“Mandrill” heißt der erste veröffentlichte Song aus der neuen MG E.P., die ab Januar 2021 in die Läden kommt. Der Titel der E.P. “The Third Chimpanzee” entstammt dem Buch The Rise And Fall Of The Third Chimpanzee: how our animal heritage affects the way we live: Evolution and Human Life von Jared Diamond aus dem Jahr 1992. Martin sieht sich selber als einen dieser Primaten.

Der Mandrill ist eine Primatenart aus der Familie der Meerkatzenverwandten. Er lebt in tropischen Regenwäldern Zentralafrikas und ist für seine rot-blau gefärbten Partien im Gesicht und am Gesäß bekannt, die ihn zum farbenprächtigsten aller Säugetiere machen.

Hier seht ihr das tolle, kunstvolle video:

