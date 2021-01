MG “Howler”

Die neue Single “Howler” war der erste Song, den Martin Gore für seine neue E.P. aufgenommen hat. Martin Gore, Songwriter und Gründungsmitglied von Depeche Mode, veröffentlicht heute das jüngste Stück aus seiner kommenden, rein instrumentalen 5-Track EP “The Third Chimpanzee“, das gespenstische “Howler”.



Die EP erscheint wiederum am 29.01.2021 via Mute. Für den Song hat Martin ein paar Vocals digitalisiert, die ihn an Laute von Affen erinnerten und so begann das komplette Projekt um den dritten Schimpansen.

The Third Chimpanzee EP ” ist als CD, als limitierte, azurblaue 12-Inch (die einen Kunstdruck enthält) und digital vorbestellbar. Das Kunstwerk stammt von Pockets Warhol.



Tracklisting:

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End

Foto: Travis Shinn