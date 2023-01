Morrissey auf Tour in Europa

Frankreich, Belgien und Grossbritanien kommen in den Genuss Morrissey mit seinem neuen Album im Gepäck live im März live zu sehen. Leider gibt es noch keinerlei deutsche Daten und ein neues Veröffentlichungsdatum für das neue Morrissey Album Bonfire of Teenagers ist aufgrund des Absprungs von Capitol und Miley Cyrus auch noch nicht bekannt. Dabei hat Morrissey bereits ein weiteres Album auf Lager. Er sollte seine immer größer werden Moz-Army um sich scharren und ein eigenes Label gründen. Somit sicher auf Geld verzichten, aber an dem gewinnen, was ihm am allerwichtigsten ist: Freiheit!

08.03.23 Paris

09.03.23 Paris

12.03.23 Lyon

13.03.23 Straßburg

15.03.23 Antwerpen

16.03.23 Brüssel

19.03.23 London