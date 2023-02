(BILD: streetart) Steven Patrick Morrissey sucht privaten Investor oder ein neues Label, um sein neues Werk zu veröffentlichen. „Without Music the World Dies“ wurde in Frankreich aufgenommen und soll 10 Tracks beinhalten, darunter eine Coverversion zu Elvis „Suspicious minds“.

Während Capitol sich nach wie vor weigert, das brandaktuelle Album „Bonfire of teenagers“ zu veröffentlichen.

Tracklist:

The Night Pop Dropped – Morrissey/Tobias

Zoom Zoom The Little Boy – Morrissey/Tobias

Boulevard – Morrissey/Whyte

Headache – Morrissey/Manzur

Without Music the World Dies – Morrissey/Manzur

Suspicious Minds – Elvis cover

Notre-Dame – Morrissey/Whyte

Many Icebergs Ago – Morrissey/Manzur

Happy New Tears – Morrissey/Whyte

The Monsters of Pig Alley – Morrissey/Whyte