Neues Album von Placebo im März 2022

Placebo. Das mittlerweile zum Duo geschrumpfte Projekt um Sänger Brian Molko veröffentlicht am 25. MÄRZ 2022 ein neues Album namens „Never let me go“. Erster Vorbote ist die Single „I’m surrounded by spies“. Klingt nach einer Thematik einer längst vergangenen Zeit oder doch noch aktuell?

Jedenfalls nimmt Molko mit seinen Texten des neuen Albums Bezug zu Epochen der Menschheit und kündigt zwar nicht das Ende der Welt an, aber definitiv das Ende unserer Spezies. Wie recht er hat.

Placebo Tour im Jahr 2022