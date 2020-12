Projekt Immanuel: Ursachenforschung Sars-Cov-2

Ein Projekt namens Immanuel will die wissenschaftlichen Fakten zum Corona Virus untersuchen und hat bereits jetzt festgestellt, das alle drei Studien, die es zu Sars-Cov-2 gibt, allesamt unwissenschaftlich sind, da sie von keinem weiteren Wissenschaftler überprüft wurden, was eine Wissenschaftliche Arbeit erst zu dem macht, was sie eigentlich ist.

Hier kann man das wissenschaftlich und künstlerich sehr wertvolle Video ansehen:

https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3

Aufruf

Wenn Sie Virologe oder Bioinformatiker sind und mithelfen möchten, die erforderlichen wissenschaftlichen Kontrollversuche durchzuführen, die die Corona-Krise ein für alle Mal beenden können, kontaktieren Sie Dr. Stefan Lanka unter folgender Adresse: