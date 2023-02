Roger Waters emotionale Rede für den Frieden

Roger Waters von Pink Floyd, einer der Größten seiner Zunft erhebt so ziemlich als einziger Künstler seine berühmte Stimme für den lang überfälligen Frieden, den wir in dieser Welt so sehr brauchen. Er sprach am 08.02.23 vor dem UN Sicherheitsrat. Die ganze Rede gibt es unten auf unserem Youtube-Kanal.

Eure Kriege sind nicht für uns gemacht. Eure Kriege zerstören unseren wunderschönen Planeten. Das ist unser Zuhause. Ja, es sind eure Kriege, die wir nicht wollen. Eure Kriege, die die Taschen, der sehr wenigen füllen. Roger Waters

Wir müssen die Elite, die für diese Kriege und schrecklichen taten auf der ganzen Welt verantwortlich sind, endlich in ihre Verantwortung zurückholen. Dies macht Waters mehr als einmal sehr deutlich. In seiner 14 Minütigen Rede rechnet er nicht nur mit der Waffenindustrie ab, sondern vor allem mit all denen, die in der Verantwortung dafür stehen.

Wir, die Menschen, wir wollen in Frieden leben! Wir wollen eine verlässliche Welt. Wir wollen uns um uns kümmern und um die, die wir lieben. Wir sind harte Arbeiter und wir arbeiten gerne hart. Alles was wir brauchen ist ein Harter Schlag mit der Peitsche. Roger Waters

Waters nimmt hier die gewählte Wortwahl selber auf die Schippe, denn es scheint, als glauben die meisten Regierenden immer noch, das wir ihre Sklaven oder Angestellten sind. In der Tat ist es genau andersherum. Also hören wir endlich auf Menschen zu loben und zu ehren, die nichts für uns getan haben und nichts tun werden.

Direkt am Anfang verurteilt Waters die enorme Mobilmachung von Kriegsgeräten aus Deutschland. Man kann mal wieder richtig stolz sein auf dieses Land, das außer Zerstörung noch nie was gutes in dieser traurigen Welt bewirkt hat.

Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Bertha von Suttner

Darüber hinaus gibt Roger sehr intime Einblicke in sein Leben, die ihn zu dem gemacht haben, was er ist. Seine Rede ist sehr bewegend und erinnert an viele Reden des ermordeten Präsidenten John F. Kennedy, der sich zum Ende immer für den Frieden überall auf der Welt ausgesprochen hat. Roger Waters ergreift die Stimme aber nicht nur für die Opfer in der Ukraine oder in Russland, sondern auch für alle anderen stimmenlosen in dieser Welt. In seiner Heimat England beschreibt er die Situation als „Eat or Heat – you can´t do both“, also als „essen oder heizen- man kann nicht mehr beides tun“. Damit nimmt er Bezug auf die gestiegenen Kosten überall auf der Welt, um die Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

Wir, wie alle anderen Lebewesen wollen nicht auf dem Altar für zwei Dinge geopfert werden: Provit durch einen Krieg und dem Hunger nach einer Weltherrschaft von einer Nation. Bitte sagen Sie uns, dass das nicht ihr Ziel ist. Roger Waters

Während die meisten Künstler schweigen und im Fall von Depeche Mode, wenn man sie auf diese Tatsachen anspricht eher von den Problemen und Missständen ablenken wollen, anstatt sie zu verändern, schlagen die Worte von Roger Waters ein wie eine Bombe. Es ist unsere Stimme, die wir ALLE erheben müssen, denn die Elite ist für all das verantwortlich und nicht ein einzelner Mann. So war es nie und so wird es niemals sein. Trump hat in diesen Tagen verlauten lassen, dass wenn er wiedergewählt wird, noch in der selben Nacht zum Hörer greifen wird und diesen Krieg beenden wird. Natürlich! Jeder von den jetzigen Protagonisten könnte das, denn es ist ihr Spiel. Wir sind nur die Opfer. Wir waren es immer und werden es immer bleiben.

Diese Rede von Roger Waters muss um die Welt gehen, damit wie Waters sagt John Lennon seine Faust aus dem Grab erhebt und stolz seine Worte sagt: