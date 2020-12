SARS-CA$H- 14 Milliarden

Folge der Spur des Geldes und du wirst finden was du suchst. Während nicht nur in Deutschland, sondern vor allen in den ärmsten Ländern dieser Welt, immer mehr Menschen in die Armut rutschen und Hunger leiden, scheffeln Konzerne wie Amazon, Google und Facebook und nicht zuletzt die Pharmaindustrie eine Milliarde nach der anderen.

Hierzulande werden Einzelhändler zum zweiten mal zugesperrt und zwar jeweils zur Umsatzstärksten Zeit vor Ostern und Weihnachten. Sportvereine, Sporthallen und Fitnessstudios, die zur Gesundheit der Bevölkerung beitragen werden trotz stimmiger Hygienekonzepte geschlossen.

Nun ist das shoppen vom heimischen Wohnzimmer, Bett oder gar Toilette sehr steril und ansteckungsfrei, dass in den Versandhäusern aber tausende Menschen in geschlossenen Räumen zusammen arbeiten, wird einfach unter den Teppich gekehrt. Und wenn wir mal ehrlich sind, Menschen die für Amazon arbeiten müssen, sind weder die hellste Kerze auf der Torte, noch haben sie sich jemals Gedanken über weltweite Zusammenhänge gemacht. Dafür sorgt das Arbeitsklima bei Amazon von ganz alleine. Viel Arbeit – wenig Lohn und Stress, der die Menschen anfällig für Krankheiten macht.

So will man also Infektionen vorbeugen. Durch einen Test, der nachweislich keinen aktiven Virus von einem inaktiven unterscheiden kann.

Inzwischen liegen 150.000 Euro auf dem Tisch, die Christian Drosten bekommt, wenn er eine Studie präsentiert, indem der SARS-Cov-2 Virus wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Es existieren exakt nur drei Studien zu dem Virus, der die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt hat. Keine dieser Publikationen hat den Virus isolieret und ihn in Größe definiert, so wie es vorgeschrieben ist. Alle kennen diese lustigen Bildchen, die allesamt in Photoshop entstanden sind. Deshalb kann man auch kaum einen Unterschied zwischen dem Grippevirus, HI- Virus und SARS-Cov-2 erkennen.

Auch Bill Gates hat seine Investitionen in Impfstoffen in den letzten 10 Jahren verzweihundertfach. Die Weltbevölkerung ist dadurch nicht etwa 200x gesünder geworden, ganz im Gegenteil.

So kann sich ein Lauterbach aber fein gestriegelt mit Fliege und faulen Zähnen vor die Presse setzen und behaupten, das die Pharmaindustrie kein Geld durch Impfungen verdient. Ein paar Jahre später twittert er selber, das BioNTech für ihren neuen Impfstoff 13,2 Milliarden Euro einnehmen wird. Zusätzlich zu einem Patent, das bei einem Impfstoff, anders als bei Medikamenten niemals abläuft.

Allein der Chef Ugur Sahin, wurde durch die Erfindung dieses in 10 Monaten zusammen geschusterten Meisterwerkes zum fünffachen Milliardär. Gerechtfertigt, immerhin rettet er Milliarden von Menschen das Leben mit seinem krebserregenden Pülverchen. Nur mal so nebenbei: 99% hätten auch sowieso überlebt. Diese 99% tragen nun seit einem halben Jahr Maske, halten Abstand und lassen sich noch eine Impfung reinjagen. Alles aus Gründen der Solidarität. Hey, wir leben zusammen und wir sterben zusammen und wenn es durch eine Impfung ist. Hier geht keiner alleine. Ok, dieses Weihnachten schon, denn ein Single ohne Familie, darf laut neuer Verordnung kaum noch jemanden treffen. Hoffentlich wird er der Versuchung widerstehen sich an der Zuckerstange zu erhängen.

Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Wir wissen zwar nicht wie er wirkt, ob er wirkt, was er bewirkt, aber der Impfstoff wird ab dem 23.12. ins Muskelfleisch (sofern vorhanden) injiziert. Bald soll er der ganzen Welt verabreicht werden und zwar doppelt, denn das hält bekanntlich besser, wobei immer mehr Stimmen laut werden, das die Wirksamkeit nur drei Monate anhalten soll.

Wann hat das angefangen soviel Vertrauen in andere Menschen zu setzen, die einen Nachweislich weder vor dem Tod bewahren, noch in der Lage sind das Leben zu verlängern. Und noch viel wichtiger ist, wann hört das auf?

Nach der Schweinegrippe hat es die Pharmaindustrie zum zweiten Mal in 12 Jahren geschafft Milliarden umzusetzen für Krankheiten, die über 99% der Menschheit überleben werden. Und es wird noch besser, in der Zeit, wo so viele Menschen an Corona sterben wie niemals zu vor, nämlich alle 4 Minuten einer, danke fürs rechnen Herr Söder, sind 99,6% der deutschen gesund. Naja sorry nicht ganz. 40% leiden unter zumindest einer chronischen anderen Erkrankung. An einem PCR-Test dafür arbeitet Drosten derzeit Tag und Nacht, da sich das HI- Virus beschwert hat. Schließlich hat AIDS Tausenden von Prominenten das Leben genommen.

Bemerkenswert war hier auch, daß nach dem australischen Impfstoff, sich zahlreiche Menschen, als HIV positiv erwiesen haben, was für den Empfänger absolut negativ und erschreckend ist. Wir erinnern uns an unseren Artikel: Die Impfung die Aids erfand. Nun möchte man in Australien auch lieber den Impfstoff von BioNTech und Pfizer einsetzen, der löst zumindest im Moment noch kein HIV positiv Ergebnis bei den Impflingen aus. Aber wer weiß, welche Überraschungen uns da noch erwarten.

Ein weiterer Gewinner sind die Energieversorger. Der Stromverbrauch in deutschen Mietwohnungen und Einfamilien- sowie Reihenhäusern wird in die Höhe schnellen, weil die Menschen gerade in der kalten Jahreszeit kaum eine andere Zufluchtmöglichkeit haben. Ein Grund mehr sich von all diesen ganzen Kosten durch Eigenversorgung zu befreien, wenn man denn die Chance dazu hat.

Na und wer verliert? Der kleine Mann natürlich. Erst das Recht seinen Beruf auszuüben, wofür er eine oder sogar mehrere Ausbildungen gemacht hat und dann noch jede Menge an Geld, das er nun mehr investieren muss, in die immer teurer werden Lebensmittel, die durch unterbrochene Lieferketten alles andere als günstiger werden. Das ist hierzulande schon ein echtes Dilemma, weil es nicht nur die ärmsten der armen betrifft, sondern auch die Mittelschicht. Doch das alles ist gar nichts im Vergleich zu den weltweit 30 Millionen Hungertoten, die die Welthungerhilfe durch die Lockdowns nun beziffert hat.

Was ist aus der Welt geworden? Die Wissenschaftler und Politiker versetzen die Menschen in Angst und Schrecken, spielen mit Todesopfern und präsentieren Bilder von Särgen. Zugegebenermaßen einige dieser Bilder halten schon seit Jahren für Schreckensnachrichten her, aber hey, Photoshop ist günstiger als ein Photograph und hunderte von Holzsärgen. Die Menschheit hat Angst zu sterben, bevor sie überhaupt angefangen hat zu leben. Eine Krankheit sollte man erst in den Alltag eines Menschen einkehren lassen, wenn sie ausgebrochen ist. Vorher sollte man sich mit Prävention beschäftigen und sich nicht erst anschnallen, wenn man schon durch die Windschutzscheibe geflogen ist.