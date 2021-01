BREAKING: Schweden erreicht baldige Herdenimmunität ohne Impfstoff

In einem Interview mit dem schwedischen Intensiv-Notfall-Mediziner Dr. Sebastian Rushworth haben wir die wahren Zustände in Schwedens Kliniken erfahren. Nahezu alle Menschen, die an CoVid-19 versterben sind über 80. Einige von ihnen verweigern medikamentöse Behandlungen und erhalten dann nur Sauerstoff. Alle jüngeren Patienten können die Klinik nach 3-5 Tagen wieder verlassen.

Doch die wichtigste Antwort auf die Frage: Wird Schweden Herdenimmunität erlangen?

Dr. Sebastian Rushworth: Wir haben noch keine Herdenimmunität, aber Antikörpertests zeigen, dass die Immunität der Bevölkerung um einige Prozentpunkte pro Woche nach oben steigt. Ich bin sehr zuversichtlich, das wir selbst ohne den Impfstoff innerhalb weniger Monate Herdenimmunität erreichen werden.

Strange, das solche Fakten nicht überall verbreitet werden. Strange too, das es trotzdem niemanden interessiert.