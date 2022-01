Shitstorm gegen Anton Corbijn

Der Haus- und Hoffotograph von Depeche Mode erntet grade einen massiven shitstorm für seinen aktuellen Post auf seinem Instagram Kanal. Dort zeigt Corbijn ein Foto vom Tennis Weltranglisten Erstplatzierten Novak Djokovic, das er im Jahr 2015 geschossen hat.

Novak Djokovic. Großartiger Sportsmann, der für seine souveränen Rechte aufsteht.

Djokovic beherrscht nicht nur seit geraumer Zeit die Tennis- Weltrangliste und ist dort mit 355 Wochen an dieser Position die absolute Hausnummer, sondern ist vor allem in Sachen Gesundheit ein echtes Vorbild. Er überholte im letzten Jahr den bisherigen Weltranglisten führenden Roger Federer, der diese Liste mit 310 Wochen jahrelang angeführt hatte. Djokovic ist nicht nur seit Jahren einer fittesten Menschen auf unserem Planeten, sondern definitiv einer der gesündesten. Novak Djokovic ist ungeimpft. In den sozialen Netzwerken erhielt er dafür nun den Spitznamen „Novax“. Nole hat sich im Sommer 2020 mit dem Coronavirus infiziert.

Der Djoker galt somit als genesen. Nun ist Nole mit einer Ausnahme-Genehmigung zu den Australian open 2022 gereist. Am Flughafen wurde er zunächst festgenommen, weil er gegen die dortigen Einreisebestimmungen verstoßen haben soll. Vor Gericht konnte er seine Freilassung erwirken. Dabei kam heraus das Djokovic am 16.12.2021 erneut mit dem Virus infiziert wurde und auch PCR Test positiv war. Dieses Ergebnis hat er erst am 18.12.21 erhalten, wonach er sich in Quarantäne begeben hat. Zwischen diesen zwei Tagen nahm Novak aber noch an zwei PR Terminen teil, wofür er sich jetzt nun mit menschlichem Versagen entschuldigte.

Nun sprang ihm der Künstler Anton Corbijn zur Seite. Bis jetzt hat Corbijn dafür über 500 Kommentare kassiert, die nahezu allesamt negativer Natur sind. „Unfollow“, „Oh not you“, „sad Picture“, „Wtf“, „Seriously“, „This is so dissapointing, Anton“. Diese Leute wissen weder wer und was Anton Corbijn ist, noch haben sie eine Ahnung davon welches Wissen er hat und ob ihr Wissen überhaupt seinem gleicht. CORBIJN ist ein Künstler, ein Freigeist und ein Visionär. Ein Mann der zahlreichen anderen Künstlern dabei half sich optisch zu positionieren und mit einer weiteren Facette auszustatten. Jeder Freigeist hat die Pflicht sich so zu verhalten wie Corbijn. Sich allumfassend zu informieren und seine eigene Meinung zu bilden und zu vertreten. Niemand hat das recht ihn deswegen zu kritisieren oder zu benachteiligen, denn es ist seine verdammte Pflicht anders zu sein und anders zu denken, andernfalls wäre er als Künstler niemals so erfolgreich geworden. Wer andere nur kopiert und der breiten Masse hinterherläuft wird niemals ein Ausnahmekünstler. Corbijn hatte schon in der Vergangenheit Anti-Impf-Statements verfasst und Beiträge von Wissenschaftlern geliket, die dieser ganzen Pandemie kritisch gegenüber stehen. Wir brauchen viel mehr Gehör für kritische Stimmen, denn davon lebt eine Demokratie UND für alle, die es sicher nicht wissen: Davon lebt vor allem die Wissenschaft. Diese ist seit 1998 gesetzlich dazu verpflichtet sich immer wieder selbst zu hinterfragen und zu überprüfen. Viele Erkenntn isse sind erst durch eine erneute Überprüfung ins Gegenteil verkehrt worden, wie z.B. der Eisengehalt von Spinat oder die immer stärker werdende Bedeutung von Vitamin D für den menschlichen als auch animalischen Organismus.

Niemand hat das Recht Andersdenkende und kritische Stimmen zu unterdrücken. John F. Kennedy

Das haben die meisten Menschen leider vergessen und somit steuern wir auf sehr düstere Zeiten zu, in denen wir seit zwei Jahren sowieso schon leben. Nicht wegen dem Virus und dieser Pandemie, sondern unglaublichen Grundrechtseinschränkungen und diese dürfen keinem Menschen jemals genommen werden, denn wir sind dazu geboren frei und unabhängig zu sein. Seit nun mehr als zwei Jahren sind wir nichts als Lakaien der Elite geworden, die immer weitere Regeln aufstellen, um uns unsere Freiheit zu entziehen. Vielleicht für immer.

FOLGE NIEMANDEM AUßER DEM BALL MIGO SPENST

Hinzu kommt, das die meisten ja nicht mal wissen was Novak Djokovic In seinem Leben geleistet hat. Kürzlich hat sein größter Rivale Rafael Nadal ihm den Tipp gegeben sich einfach impfen zu lassen. Nadal ist der kränkeste Tennisspieler aller Zeiten, der in jedem Teil seines Körpers mit Problemen zu kämpfen hat. Nun gibt dieser Spieler dem gesündesten Athleten unseres Planeten Tipps für dessen Gesundheit. Um es noch mal zu erwähnen. DJOKOVIC ist zum zweiten Mal genesen. Das bedeutet er hat nicht nur Antikörper, sondern was noch viel wichtiger ist, er besitzt für den Rest seines Lebens T-Zellen gegen das Coronavirus, das seit zwei Jahren die Welt lahm legt. Diese T-Zellen kann man nicht durch eine Impfung aufbauen und nur diese T-Zellen verhindern einen schweren Verlauf, wie zahlreiche geboosterte auf den Intensivstation und inzwischen sogar verstorbene beweisen. Das ist Wissenschaft.

Nun sollte sich jeder Mensch, ganz gleich welchen Impfstatus er besitzt, endlich Eigenverantwortung übernehmen und mittels Labordiagnostik überprüfen lassen, ob die Impfung überhaupt Antikörper erschaffen hat oder ob vielleicht gar nichts passiert ist. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Staates, um Wahraftigen Gesundheitsschutz zu gewährleisten, bevor man Künstler als auch Sportler für ihre freie Entscheidung auf Meinung und für die Gesundheit kritisiert.

Spannend bleibt natürlich im Fall von Corbijn wie sich Depeche Mode nun dazu positionieren werden. Martin Gore äußerte in einem Interview bereits sein Unverständnis darüber, daß er nicht verstehen kann, daß so viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben können. Zuvor schrieb er übrigens die Songs „Where’s the Revolution“, „Going Backwards“ und „Fail“, die sich allesamt mit dem Zerfall der Menschheit beschäftigen. Sein Bandkollege Gahan zeigte sich sogar in seiner Wohnung mit Maske und unterstütze die Propaganda der Regierungen mit entsprechenden Fotos. Gab 2G+ Konzerte wo die Zuschauer eigentlich sitzen mussten und zusätzlich Maskenpflicht herrschte und das als Ex- Punker.

Unsere Welt ist völlig auf den Kopf gestellt. Man sagt ziviler Ungehorsam ist unser Problem. Nein, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ziviler gehorsam. Matt Damon