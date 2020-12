So sieht Gesundheit im Jahr 2020

Absolut peinliche Nummer in Großbritanien. Manchester ist nicht nur wegen seiner grandiosen Bands eine unglaublich vielschichtige Stadt, sondern nun auch wegen dem weltweit ersten Drive Through Vaccination Center. Die gesundheitsbewusste Bevölerung kann mit dem Auto direkt reinfahren in das neue Impfcenter und nach einer kurzen Beratung am Auto lassen sich zahlreiche Engländer die Spritze zur alten Freiheit setzen. Das ist also der Gesundheitsschutz, der die Welt bedeutet. Egal ob sie andere Tabletten nehmen oder Unverträglichkeiten haben. Sie müssen nach der Spritze, die einen noch nie zugelassen mRNA Impfstoff beinhaltet auch nicht beobachtet werden. Sie können direkt weiter zum nächsten Schalter fahren und sich bei McDonals, KFC oder Burger King das nächste Stück Gesundheit reinziehen. Das wird ein Tag, den Sie niemals vergessen werden. Mehr Gesundheit geht nun wirklich nicht.

Bitte reisen Sie zu viert an, dass spart Kapazitäten und verlängert die Warteschlange nicht. So kann man ala Freddy Kruger gleich mit vier Spritzen an einer Hand durchs Auto metzeln. Peinlicher geht´s nun wirklich nicht mehr. Wieviel Angst müssen diese Menschen haben für eine Krankheit, die ohne entsprechenden Test niemals aufgefallen wäre. Hier kann man sich den Wahnsinn ansehen:

https://www.euronews.com/2020/12/20/drive-through-covid-19-vaccination-centre-opens-in-north-west-england