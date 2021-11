Söder: „Niemand hat uns gewarnt!“

Die Lügenmaschinerie der Regierung läuft auf Hochtouren. Die Zahl der Impfdurchbrüche häuft sich und die Zahl derer, die an und mit Corona versterben hat sich auch durch die Impfung natürlich nicht verändert. Die Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Söder sind ratlos. Niemand hätte sie vor einer solchen Wucht der Impfdurchbrüche gewarnt. Niemand? Wirklich niemand Herr Söder?

Im April 2020 tat das bereits kein geringerer als Professor Dr. Sucharit Bhakdi, der in einem Interview bestätigte, dass Impfungen nur gegen sich nicht verändernde Gifte wie Diphtherie, Polio oder Masern helfen, nicht aber bei Viren, die in allen Lebewesen vorkommen können, wie eben Coronaviren, die durch ständige Fluktuationen mehrere Mutationen innerhalb eines Jahres absolvieren. Genau aus diesem Grund ist auch die Grippeimpfung, die seit über 70 Jahren Anwendung findet vollkommen sinnlos. Die Effektivität dieser liegt laut RKI zwischen 10% und 30%.

Bhakdi folgten zahlreiche weitere namhafte Wissenschaftler wie Dr. Wodarg, Professor Dr. Hockertz und Professor Dr. Dr. Haditsch. Letzterer reiste durch die Welt und befragte haufenweise weitere namhafte Wissenschaftler aus Amerika, Thailand und Europa.

All diese Wissenschaftler, die sich seit Jahrzehnten mit Viren beschäftigen wurden diffamiert und zensiert.

Wie kann man sich als Beteiligter dieser Diffamierungskampagne nun hinstellen und sagen, daß uns niemand gewarnt hätte? Das können nur Menschen, die sowieso noch nie etwas Gutes für andere getan haben und somit keinerlei Empathie besitzen.

Die Politik setzt nun zu ihrem Booster Aufruf auf Gesundheitsexperten aus der Promiszene, wie Smudo, der schon im letzten Jahr nicht einmal wusste, das Polio und Kinderlähmung das gleiche ist. Er hat schon weitaus schlimmeres in seinen Körper gelassen, als BioNTech. Ist ja interessant Smudo. Du gibst also offiziell zu ein Junkie zu sein. In einem Rechtsstaat hätte man deine Aussage nun als komplett unglaubwürdig eingestuft und niemand würde auf dich hören. Darüber hinaus: Was ist denn eigentlich alles drin in deinem hochgelobten Stoff von BioNTech? Erzähl uns doch mal etwas über die Zusammensetzung der Stoffe, die angeblich dafür sorgen sollten, daß sich die Menschen sicher und geschützt fühlten und inzwischen doppelt geimpft verstorben sind. Wer zwei mal billig kauft, kauft halt auch ein drittes mal billig und bezahlt damit einen noch höheren Preis als Geld. Dumme Menschen treffen immer wieder die dümmsten Entscheidungen. Es könnt alles so einfach sein, isses aber nicht!

Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist der Nadel-Phobiker Torsten Sträter, der sich seit Jahren als Komiker versucht und seine Karriere mit Gesundheits-Prävention am Leben halten muss. Menschen, die Angst haben sollten anderen Menschen gewiss keine Tipps geben und sollten diese ganz gewiss auch nicht als Affen bezeichnen, denn Affen sind die, die davon träumen Mensch zu sein.

Wo wir grade beim Thema sind. Die WHO selbst hält Drittimpfungen für gesunde Menschen, wofür Sträter, Smudo und die anderen Verzweifelten werben, für grausam, da es viele Länder gibt, die nicht mal eine Impfung erhalten haben. Selbst wenn man nationalen Egoismus (Ohoh- böses Wort) in den Augen verblendeter möchtergern Künstler gelten lassen möchte, so sollten erst jetzt recht die älteren Menschen dreifach gespritzt werden, denn das durchschnittliche Sterbealter eines an und mit Corona verstorbenen liegt bei 84 und nicht bei mitte 50, wie bei den beiden erwähnten Blitzbirnen der Matrix.

Ihr seid einfach nur noch peinlich. Jeder, der anderen in einem freien Land vorschreiben will, was sie zu tun haben ohne auch nur ein kleines bisschen Ahnung davon zu haben, was Gesundheit überhaupt bedeutet, sollte mal anfangen sich selber zu hinterfragen. Schlagt mal das Wort Demokratie nach. In einer solchen dürfen Menschen andere Meinungen haben und sogar behalten.

Wo wir grade mal so schön beisammen sitzen, wenn doch alles so sicher und ungefährlich ist, warum sind dann drei der vier zunächst angewandten Impfstoffe in vielen Ländern der Welt nicht mehr erlaubt und wieso gibt es Videos mit Fake Impfungen von Prominenten wie das von Kamela Harris? Einfach mal drüber nachdenken ihr Bedingungslosen Impffluenzer. Wer nichts kann, empfiehlt halt Stoffe von Konzernen, die seit Jahrzehnten zu Milliarden von Strafzahlungen verurteilt werden. Und dazu passt eines der besten deutschen Zitate eines beeindruckenden Mannes immer wieder: