Sorge um Morrissey

Am Samstag, den 12.11.22 musste Morrissey aus bisher unbekannten Gründen mal wieder ein Konzert in Los Angeles mittendrin absagen. Nach nur 30 Minuten ging Steven Patrick Morrissey von der Bühne. Insgesamt wirkte der Auftritt, den Morrissey mit „We hate it when our friends become successful“ startete Moz in einem James Dean T-shirt sehr kraftlos und blutleer.

Seine Stimme bei der Begrüßung war schon etwas gezeichnet. Nach nur 20 Minuten verließ Morrissey nach „Jim Jim falls“ abrupt die Bühne und ließ sein Musiker unwissend auf der Bühne zurück. Kurze Zeit später kam er mit einem neuen Shirt bekleidet zurück und performte noch zwei Songs und beendete die Show mit „Girlfriend in a coma“ ohne ein Wort zu sagen. Viele Fans kommentierten das folgende Worte mit Sorge um Morrisseys Krebs Erkrankung. Mann kann nur hoffen, daß es Morrissey bald wieder besser geht und er seine Tour, die bis zum April 2023 gehen soll fortzsetzen kann. Gute Besserung!