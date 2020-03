Ab morgen ist es amtlich. Ein Kontaktverbot tritt in Kraft, das Kontakte ab 3 Personen einschränkt. Familien sind davon ausgenommen. Draussen darf man nur noch Sport treiben (nicht in Gruppen), einkaufen und zur Arbeit. Zuwiderhandlungen können mit Ordnungsgeldern zwischen 200 und 25.000 Euro geahndet werden. Also #STAYTHEFUCKHOME …sonst wird der Song von Depeche Mode für viele Realität.

