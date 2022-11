The Cure rühren die Fans zu Tränen

Die außergewöhnliche Art und die Musik haben Robert Smith und seine The Cure zu weltweit erfolgreichen Stars aufsteigen lassen. Leider hat das Leben von Smith in den letzten Jahren sehr viele Rückschläge erfahren. Diese hat er im bald erscheinenden und langerwarteten neuen Album „Songs of a lost world“ verarbeitet. Derzeit befinden sich The Cure auf Welttournee und sind auch bald in Deutschland zu sehen.

17.11.22 Frankfurt

21.11.22 Stuttgart

22.11.22 Köln

Robert Smith gibt während der Konzerte einige Details zu den Songs bekannt und ist nicht nur den Tränen nahe, wenn er diese performt, sondern lässt diese auch kullern.