Weihnachten ist dieses Jahr einen Tag früher!

Weihnachten, das Fest der Liebe und Familie startet hierzulande schon mit dem heiligen Abend, also am 24.12.20. Doch in diesem Jahr ist alles anders, Kinder gehen kaum noch zur Schule. Kein Wunder, sind sie doch in den meisten Fällen schlauer als ihre Eltern, die es immer noch gewagt haben ein Neugeborenes in diese wundervolle Welt von Lügnern, Lobbyisten und kriminellen hinein schlüpfen zu lassen.

Der große Teil des Einzelhandels muss ab morgen, den 16.12.20 schließen und somit fürchten noch mehr Menschen als bislang, nicht mehr länger nur um ihr Leben, durch Sars-Cov-2, sondern nun auch noch um ihre Existenz. Doch diese beiden Ängste müssen leider sein. Das ist alternativlos. Es gibt wieder mal ein paar Experten, die uns gerade erklären, warum dieser harte Lockdown unbedingt erforderlich ist. Keine Sorge, es sind die gleichen Lügner, die uns auch schon vor Spätfolgen des Lebens, Entschuldigung der Krankheit warnen. Der einzigen Krankheit, die uns Menschen nun noch das Leben nehmen kann. Der Wissenschaft sei dank!

Ein weiterer Meilenstein ist der IG Farben, sorry – der Pharmamafia, Entschuldigung – den Kindermördern von Pfizer, ach verdammt den Wissenschaftlern jetzt gelungen. Sie haben den Impfstoff in unserem Land schon angefangen zu entwickeln, als es noch gar keine Pandemie gab. Das war bereits im Januar 2020. Ja, das sind halt echte Genies – weit entfernt vom Wahnsin, die wissen ganz genau, wo sie eine Marktlücke sehen, die sie zuspritzen können.

Was wurde alles schlechte über die heilbringenden Pharmakologen in den letzten Jahrzehnten berichtet. Profiteure der Angst hiess es. Wirklich schändlich. Dabei sind das alles Lebensretter. In Deutschland sterben nur 5x soviele Menschen an den Nebenwirkungen von Medikamenten, als im Straßenverkehr. Was hat die deutsche Autoindustrie auch so gute Autos und Sicherheitskonzepte entwickelt, dass die Todeszahlen immer weiter sinken. Wir sind dafür auf der ganzen Welt geschätzt und verehrt. Niemand baut so tolle Autos, wie Audi, VW, Mercedes, Porsche und Opel (hust).

Doch jetzt, anschnallen. Die größte Meisterleistung ist kein Corsa, kein Polo und auch kein A1. Es ist der Impfstoff, der die Welt retten wird. Das Pülverchen, das bei -70 Grad schock gefrostet werden muss, damit man es dann von Hand in ganz normalen Lagerhallen in reisefähige Transport-Container in die ganze Welt verschifft werden kann, wird seine Zulassung noch in diesem Jahr erhalten.

Naja erstmal nur nach Amerika und Großbritanien, wo es Notfallzulassungen für BNT162b2 von BioNTech gegeben hat. Sowas geht aber nicht in ordentlich geführten Staaten, die die EU bilden. Da muss das schon alles seine Richtigkeit haben und nicht so hoppladihopp wie bei den Tommys oder Amis. Genau deshalb ist Großbritanien aus dem schönen Europa ausgestiegen, damit die sich dort nun schon ab dem 2. Dezember (weg)-impfen lassen können. Ach so nein, man versucht ja die Krankheit wegzuimpfen. So wie vorher die Grippe, Masern, Mumps, Röteln, Tollwut, Tetanus usw. Nur deshalb werden wir ja 80 Jahre alt.

Es gab niemals Menschen wie Linus Pauling, seines Zeichens zweifacher Nobelpreisträger, der 93 Jahre alt geworden ist und behauptete man könne alle Krankheiten nur durch intravenöse Einnahme von Vitamin C heilen. Das war der nächste Aluhut-Träger, den man zusammen mit Jim Garrison auf dem Scheiterhaufen hätte hinrichten sollen.

Die Welt ist seit dem Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963 eine ganz andere geworden. Wie hätte sie ausgesehen, wenn er das Attentat überlebt hätte?

Wir schleudern von einer Krise zur nächsten und haben noch nicht mal die eine richtig untersucht, weil im Fall von JFK die CIA die Untersuchung als Verschlusssache erklärt hat. Diese lief zunächst 25 Jahre. Doch noch immer sind nicht alle Daten freigegeben worden, weil die CIA immer wieder Einspruch dagegen einlegt.

Der Mensch kommt eigentlich nie zur Ruhe und urplötzlich keimt Hoffnung auf, denn BioNTech hat auch hierzulande die Zulassung für den 23.12.2020 erhalten. Eine Notzulassung ist also ganze 21 Tage, in Worten Drei Wochen schneller, als die ganz normale Zulassung? Ein gigantisches Meisterwerk der Wissenschaft, das bis jetzt bei nur 80% der Geimpften zu Nebenwirkungen führt.

Was passiert, wenn die Nebenwirkungen der Impfung dazu führen, daß unser Gesundheitssystem droht zu überlasten? Ausgeschlossen natürlich. Die Impfung ist sicher, denn Impfen ist Liebe. So sicher, wie die Masken, die der Drogeriemarkt Müller nun zurück rufen muss, weil krebserregendes Material zur Herstellung der Masken verwendet wurde. Ein weiteres krebserregendes Material befindet sich ebenfalls im Impfstoff von BioNTech. Es heißt Polyethylenglycol, für dessen Herstellung man Ethylenoxid braucht. Ethylenoxid ist in mehreren Studien als krebserregend, erbgutverändernd und fruchtschädigend bekannt.

Zählt man die künftigen Todesopfer nach der Impfung dann noch als Coronatote oder werden die zu den täglichen 700 (!) Todesopfern, die dem Krebs erliegen aufaddiert?

Unterdessen fordern immer mehr Menschen Sanktionen von Impfverweigerern. So fordert Welt-Ärzte Präsident Montgomery, daß Ungeimpfte dann bitte noch weiter Masken zu tragen haben. Doch wen will man denn damit schützen? Noch mal zur Erinnerung. Es ist der gleiche Montgomery, der im Frühjahr das tragen von Masken abgelehnt hat. Scheinbar hatte sein Scheck Verspätung. Ein weiterer schlauer Kopf ist der Chef vom Institut der deutschen Wirtschaft kurz IW (Was?), Michael Hüther (Wer?), der fordert, das alle Impfverweigerer keinen Versicherungsschutz mehr haben sollen, wenn sie an Corona erkranken würden.

In den Niederlanden sollen sich 85.000 Krankenschwestern gegen eine Impfung ausgesprochen haben. Auch hierzuande sinkt die Akzeptanz und dennoch laufen die Planungen für die Volksimpfung auf Hochtouren. Überall enstehen Impfzentren, damit es direkt ganz kurz vor Weihnachten noch richtig kuschlig werden kann. Erheben wir unsere Gläser und feiern diese historischen Zeiten, in denen die Menschheit die Biologie durch Chemie in die Kniee zwingt.