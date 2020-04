WHO Europa will Alkohol verbieten

Die WHO Europa will den Verzehr von Alkohol verbieten. Alkohol würde entgegen mancher Meldungen keinen Schutz bieten an Corona zu erkranken. Es gäbe zu viele Alkohol-Opfer, dessen Anzahl innerhalb eines Lockdowns noch in die Höhe schnellen würde.

Es gäbe zu viele Mythen, die angeblich den Covid-19 Virus eliminieren würden, wenn man viel Alkohol zu sich nehmen würde. Gegen diese Mythen könnte man durch Aufklärung nichts mehr entgegen treten, weshalb ein Verbot für die WHO die einzige Schlussfolgerung sei, so die WHO Europa am 14.04.2020

